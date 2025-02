Genesis X Gran Berlinetta debutta pilotata da Jacky Ickx

In vista della partecipazione al World Endurance Championship (WEC) nel 2026 e nell'IMSA nel 2027 la Genesis X Gran Berlinetta ha fatto il suo debutto dinamico - guidata dal leggendario Jacky Ickx che ha partecipato a tutto il suo sviluppo - sulla pista australiana di Mount Panorama a Bathurst nel Nuovo Galles del Sud. La storia di questa super-sportiva - presentata in questa definitiva veste 'reale' - è curiosa perché Genesis (il brand premium di Hyundai) l'aveva creata nel 2023 come concept virtuale per il videogioco Vision Gran Turismo di Polyphony Digital.

L'ex concept car mozzafiato propone oggi un'aerodinamica aggressiva e un motore V6 Lambda II montato in posizione centrale. Grazie al supporto della sezione elettrica Genesis E-SC, la X Gran Berlinetta dispone di 1.086 Cv e 1.336Nm di coppia, valori che raccontano da soli le prestazioni di cui è capace in pista.

Lo ha dimostrato il veterano (ma sempre molto performante) Ickx, che ha visto per sei volte la 24 Ore di Le Mans, Nel mettere alla prova la X Gran Berlinetta, su uno dei circuiti più difficili del mondo, Ickx ha sfruttato a fondo le prestazioni elettrizzanti della X Gran Berlinetta e ne ha tratto grande impressione.

"Sono rimasto sbalordito dalla X Gran Berlinetta Concept, una macchina incredibilmente potente e rumorosa da guidare - ha detto - Ho potuto vedere che la folla si è divertita molto sia alla vista che al suono mentre passavo. È stato un vero onore e piacere mostrare al pubblico questo modello davvero speciale. E ho adorato l'opportunità di affrontare di nuovo The Mountain".

Ickx, che ha compiuto 80 anni il giorno di Capodanno, ha iniziato a correre in moto nel 1960 prima di accelerare nel mondo della Formula 1 nel 1967, vincendo otto Gran Premi e ottenendo 25 podi.

Il pilota belga ha affrontato contemporaneamente il mondo delle gare di durata, vincendo la massacrante 24 Ore di Le Mans per ben sei volte, all'epoca record, e nel 1977 ha ottenuto la sua famosa vittoria alla Bathurst 1000 alla sua prima visita in pista, co-pilota di Allan Moffat nella potente Ford Falcon XC V8.

