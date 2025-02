Budget fra 250mila e 4mila euro per avere una F1 in salotto

La platea degli appassionati del Mondiale di Formula 1 è vastissimo, anche perché da alcuni anni la presenza del Circus si è allargata a Paesi mai toccati prima dalla massima espressione delle competizioni motoristiche.

Logico dunque che sia in atto un vero boom della ricerca e degli acquisti di gadget e memorabilia legati ai piloti e ai team che danno vita agli emozionanti GP del Campionato, dai cappellini da pochi euros alle tute usate dai piloti, dalle gomme usate e poi trasformate in tavolini ai pezzi di carrozzeria.

Al vertice di questa 'piramide' della passione ci sono evidentemente le monoposto delle varie squadre, il cui valore varia da centinaia del migliaia di euro fino ai diversi milioni, a seconda dell'importanza del pilota che l'ha guidata e delle vittorie che ha ottenuto.

Per chi se lo può permettere e non abbia voglia di seguire le grandi aste che nel mondo propongono monoposto 'usate', diversi specialisti - come f1 Authentics - si occupano di tutto per il cliente, dal reperimento delle auto al loro restauro, dalla costruzione di repliche ufficiali (autorizzate cioè dai team) alla partecipazione ad eventi e mostre.

Molte le monoposto attualmente proposte da f1 Authentics, tra cui una replica originale dell'Alfa Romeo F1 Team State C43 del 2023 che costa 244.685 euro. Davvero interessante anche il volante della Ferrari F2004 riprodotto in scala 1:1 con gli stessi materiali dell'originale e una cura meticolosa dei dettagli, il tutto per 5.872 euro.

Scendendo in una fascia di prezzo più bassa (parliamo di 40-45mila euro) la JG3 Customs - che opera nell'ambito del tuning e del commercio di supercar - realizza su richiesta modelli statici da esposizione delle più importanti monoposto di F1.

Anche se l'effetto è sorprendentemente realistico, tutto è costruito in materiali leggeri - principalmente vetroresina e compositi - senza finalità dinamiche.

L'auto non è dunque in grado di essere guidata, seppure le ruote siano rotanti. Come nelle vere F1 il musetto è rimovibile per un trasporto più semplice e JG3 Customs fornisce anche un telo copriauto personalizzato.

Guardando infine al vastissimo - e non sempre trasparente - mondo delle forniture posizionato in Asia, Cina compresa, ci si può imbattere in repliche sempre in scala 1:1 ma di qualità inferiore e costruite con minor cura dei dettagli e della robustezza. La fascia di prezzo è decisamente più bassa (3-4mila euro) a cui si deve però aggiungere il trasporto con container.

