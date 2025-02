Ue, 'scambio positivo con l'automotive su elettrico e colonnine'

Hanno preso ufficialmente il via i gruppi di lavoro tematici del Dialogo strategico sull'automotive tra il comparto e Bruxelles. Il commissario europeo per il Clima, Wopke Hoekstra, ha incontrato oggi i rappresentanti del settore in un confronto definito "costruttivo". La sessione, a quanto si apprende, è stata strutturata in due parti: la prima si è soffermata sul quadro normativo e sulla disponibilità di infrastrutture di ricarica, la seconda su come stimolare la domanda di veicoli a emissioni zero. I rappresentanti dell'industria hanno quindi illustrato le loro istanze sulla situazione del mercato e le opportunità individuate in termini di innovazione e regolamentazione. E' stato concordato che i rappresentanti dell'automotive forniranno nelle prossime settimane dei contributi scritti per orientare il lavoro della Commissione Ue per presentare il piano d'azione ad hoc per che sarà svelato il 5 marzo.



