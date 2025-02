Micro chiede all'UE sussidi anche per le microcar

Una richiesta all'Europa di includere i veicoli appartenenti alla categoria L7e nel calcolo della flotta CO2, è quella che arriva da Micro, azienda specializzata in micromobilità urbana. In questo modo, dicono dall'azienda, non solo i produttori delle grandi auto elettriche potranno beneficiare degli incentivi erogati dall'UE, ma anche i produttori delle microcar come Microlino.

La richiesta di Micro punta all'inclusione al piano dei veicoli efficienti e sostenibili come le microcar, considerando che un cittadino europeo medio percorre solo 30km al giorno e che veicoli come Microlino non solo occupano meno spazio e consumano meno energia, ma generano anche il 90% in meno di polveri sottili rispetto a un SUV urbano.

Inoltre, sempre secondo la richiesta di Micro, i sussidi che spetterebbero alla categoria L7e, categoria esclusivamente europea, valorizzerebbero l'innovazione e la produzione europea, in contrasto all'avanzata dei produttori cinesi nel continente.

Avendo accesso agli incentivi, le microcar potrebbero proporre costi meno elevati, usufruire al meglio delle risorse riducendone il consumo ed arrivare ai consumatori come reale alternativa alla mobilità urbana. L'esclusione dal piano d'azione, al contrario, risulterebbe in un limite nella transizione elettrica.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA