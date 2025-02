Corvette ZR1, 5 record su tracciati USA con 4 piloti diversi

Con un prezzo che sfiora i 170.000 euro al cambio attuale e una potenza di ben 1064 CV, la Corvette ZR1 è una minaccia sotto il profilo prestazionale per le supercar europee. Così, in vista dell'apertura degli ordini, che dovrebbero essere accettati dalla fine del mese, ha centrato 5 record negli USA, su 5 circuiti diversi e con 4 piloti differenti, per sottolineare la sua adattabilità anche ai vari stili di guida.

Nello specifico, a Watkins Glen Long Course, Bill Wise, lead performance engineer, chassis controls ha girato nel tempo di 1:52.7; a Road America, Brian Wallace, lead vehicle dynamics engineer, ha ottenuto il tempo di 2:08.6; mentre a Road Atlanta, Chris Barber, lead development engineer, ha fatto segnare un tempo di 1:22.8. Infine, al Virginia International Raceway Full Course ed al Virginia International Raceway Grand Course, Aaron Link, global vehicle performance manager, ha girato, rispettivamente, in 1:47.7 ed in 2:32.3.

Per questi hot lap è stata utilizzata una Corvette ZR1 di pre-produzione equipaggiata con il pacchetto opzionale ZTK Performance, che aggiunge, tra gli altri accessori, un'ala posteriore importante per incrementare la deportanza, un assetto con molle più rigide, e degli pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2R.

