Consumatori, campagna richiamo Citroën non ancora sufficiente

Non sono ancora sufficienti le misure intraprese nella campagna di richiamo delle circa 190 mila vetture Citroën C3 e Ds3 che montano airbag della Takata difettosi. E' quanto affermano Codacons, Adusbef e Associazione utenti servizi radiotelevisivi in un comunicato congiunto che si riferisce all'andamento del procedimento giudiziario giunto al vaglio della Corte d'appello di Torino.

A farsi carico della campagna è la Psa Groupe Italia. Secondo la nota, i giudici hanno ritenuto "non idoneo il rinnovo degli invii degli avvisi effettuato presso indirizzi non aggiornati, estratti dal Pra, anziché presso gli indirizzi da estrarre da apposite ricerche anagrafiche, come peraltro aveva ordinato il Tribunale di primo grado".



Le associazioni, nel medesimo comunicato, si richiamano ad alcune notizie di stampa secondo le quali il malfunzionamento di un airbag ha avuto un ruolo determinante nella morte di un'avvocata di Lecce, Simona Blago, 53 anni, in un incidente stradale avvenuto alle porte della città pugliese lo scorso 29 giugno. "La fallimentare campagna di richiamo - scrivono - continua a danneggiare i consumatori".

