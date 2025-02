In vendita la Ford Mustang Saleen S351 di George Foreman

E' stata messa in vendita su Bring a Trailer la Ford Mustang Saleen S351 del 1995 sovralimentata e appartenuta per decenni al pugile professionista, oltre che imprenditore, George Foreman. L'esemplare di Saleen S351 eroga 510 CV, con una velocità massima stimata di 277 km/h.

La Saleen S351 Mustang del 1995 era una versione ad alte prestazioni della quarta generazione della Ford Mustang, dotata di un motore V8 sovralimentato, in grado di sviluppare fino a 510 CV. Era una delle auto americane più veloci del suo tempo, con una velocità massima fino a 277 km/h.

Steve Saleen, ex pilota da corsa, fondò Saleen Autosport nel 1983, modificando le Mustang in veicoli ad alte prestazioni. La sua azienda divenne famosa per i lavori sulle Ford, portando allo sviluppo della Saleen S351 e, successivamente, della supercar Saleen S7 e di futuri veicoli elettrici di produzione.

La Saleen S351 era più potente della Mustang GT e della Cobra di Ford, utilizzando un V8 Windsor 351 collaudato in gara invece del più recente V8 modulare di Ford. Presentava numerosi aggiornamenti, tra cui un compressore Vortech, sospensioni ad alte prestazioni, freni maggiorati e un telaio rinforzato, rendendola una delle Mustang più capaci dell'epoca.

Questo esemplare specifico della Saleen S351 è stato originariamente un'auto stampa, prima di essere acquistato dalla leggenda della boxe George Foreman, che l'ha conservato nella sua collezione privata per decenni. Verniciato in Canary Yellow, include rari optional di fabbrica ed è ora in vendita a Washington con la sua documentazione originale.

