Chevrolet Blazer SS, una pace car EV alla Daytona 500

La Chevrolet Blazer EV SS sarà la pace car ufficiale della 67esima edizione della Daytona 500, in programma domenica 16 febbraio 2025. Si tratta di un Suv 100% elettrico che eroga una potenza di 615 CV, scatta da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi, ed ha un'autonomia dichiarata di circa 487 km.

Per l'occasione sfoggerà una grafica personalizzata e luci supplementari per essere subito individuata nell'ovale dai bolidi della Nascar.

Di base però, sarà una vettura di serie, che può contare su un telaio sportivo e su un impianto frenante Brembo per gestire il suo potenziale velocistico.

"Chevrolet ha una lunga storia con le corse - ha affermato Scott Bell, vicepresidente del brand - è nel nostro DNA, e la Blazer EV SS ne è la prova. Siamo emozionati che i clienti possano vedere la Blazer EV SS, la SS più veloce che abbiamo mai prodotto, dare il ritmo a una gara così iconica questo fine settimana".



