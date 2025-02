Bruno Spengler nuovo pilota ufficiale Bugatti

Bruno Spengler, pilota di successo nel DTM, dove ha corso dal 2012 al 2019 conquistando 16 vittorie, 50 podi ed il titolo 2012, è diventato il nuovo pilota ufficiale Bugatti, brand con cui ha iniziato a lavorare in occasione della presentazione della Tourbillon, a Molsheim, nel mese di giugno.

Oltre a rappresentare il marchio in eventi esclusivi, condividendo la sua competenza con i clienti, e dimostrando le sue abilità al volante delle hypercar, Spengler, nato in Francia e cresciuto in Canada, aiuterà la casa francese nello sviluppo dei nuovi modelli. Anche lui, infatti, rientra nel nuovo corso del brand di Molsheim intrapreso con l'ultima nata, la Tourbillon, forte di un V16 aspirato accoppiato a 3 motori elettrici, per una potenza complessiva di 1.800 CV ed una velocità massima dichiarata di ben 445 km/h. Una hypercar plug-in hybrid capace di muoversi anche in modalità elettrica per 60 km grazie ad una batteria da 25 kWh.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA