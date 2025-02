Aci, cresce il mercato dell'usato a gennaio con un +3,7%

Cresce il mercato dei veicoli usati a gennaio con un rialzo del 3,7%, molto più consistente per le auto (+4,4%) rispetto alle due ruote (dove si registra un incremento dell' 1,3%). Secondo quanto sottolineato da Aci, ogni cento auto nuove ne sono state vendute 219 di seconda mano, con le autovetture usate che continuano ad essere più del doppio di quelle nuove. Bene anche le radiazioni che registrano un incremento del 9,8% con un rialzo dell'11,7% nel comparto auto mentre per le moto si registra una contrazione del 6,2% sull'anno precedente.

In dettaglio, in valori assoluti, i passaggi di proprietà del totale dei veicoli - depurati dall'effetto distorsivo delle minivolture - sono stati 363.356, contro i 350.381 del gennaio 2024: i passaggi di proprietà delle auto - depurati dalle minivolture - sono stati 278.120, in rialzo rispetto al gennaio 2024, quando erano stati 266.443. Considerando la media giornaliera, l'incremento sale a +9,4%. Incremento più modesto, +2,7%, invece, per i trasferimenti di auto al lordo delle minivolture: 472.476 formalità contro le 459.901 del gennaio 2024.

Considerando la media giornaliera, l'incremento sale al +7,6%. Contenuta, infine, la crescita delle minivolture: +0,5% (media giornaliera: +5,2%), con 194.356 minipassaggi in confronto ai 193.458 di gennaio 2024. In aumento i trasferimenti delle moto al netto delle minivolture, con una variazione positiva dell'1,3% (variazione giornaliera: +6,2%), essendo state presentate 39.473 pratiche contro le 38.952 del gennaio 2024.

Per quanto riguarda il totale dei veicoli, gennaio 2025 ha fatto registrare una crescita delle radiazioni del 9,8%: 125.194 radiazioni rispetto alle 113.993 di gennaio 2024. Considerando, però, che gennaio 2025 ha avuto una giornata lavorativa in meno rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, tale aumento sale al 15,1%.Prosegue l'andamento positivo delle radiazioni di autovetture: +11,7% rispetto al gennaio 2024, con 104.773 pratiche contro 93.793. Considerando la giornata lavorativa in meno, tale aumento sale al + 17%. Il tasso unitario di sostituzione è stato pari a 0,82 nel mese di gennaio (ogni 100 auto nuove ne sono state radiate 82).Flessione per le radiazioni dei motocicli, con una variazione negativa del 6,2% e 9.141 motocicli radiati contro i 9.750 di gennaio 2024. Considerando la giornata lavorativa in meno, il calo si riduce all'1,8%.Nell'usato prevalgono ancora le alimentazioni tradizionali (diesel e benzina); la quota dell'ibrido a benzina si pone all'8,1%, con una crescita pari a +42,6%. Le auto elettriche sono ancora allo 0,8% di quota ad ottobre (aumento pari al 48,7%).

Nei minipassaggi primeggiano tuttora le auto diesel (45,2% di quota a gennaio 2025, comunque in calo rispetto a gennaio 2024, quando era il 49,8%). Le minivolture delle auto elettriche hanno archiviato una quota dell'1,2% ed una crescita del 24%. In aumento i trasferimenti delle moto al netto delle minivolture, con una variazione positiva dell'1,3% (variazione giornaliera: +6,2%), essendo state presentate 39.473 pratiche contro le 38.952 del gennaio 2024.



