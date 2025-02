Toyota Gazoo Racing, tutto pronto per il Rally di Svezia

Il team Toyota Gazoo Racing si presenta al secondo round del Campionato del mondo rally con cinque vetture in gara e un bottino di punti importante conquistato al Rallye Monte-Carlo, lo scorso gennaio, dove Sébastien Ogier ha conquistato la sua decima vittoria della gara.

Con Ogier che parteciperà solo a un programma parziale durante la stagione e non sarà presente in Svezia, è il suo compagno di squadra Elfyn Evans a guidare effettivamente la lotta per il titolo piloti e aprirà la strada in un evento dove ha ottenuto la sua prima vittoria con la squadra nel 2020. Per terzo partirà Kalle Rovanperä, che ha vinto in Svezia nel 2022.

Completano la formazione del team Takamoto Katsuta, che ha già ottenuto buoni risultati in Svezia, e Sami Pajari, al suo primo rally invernale completo alla guida di una macchina Rally1.

La quinta vettura al via è quella guidata dall'italiano Lorenzo Bertelli che parteciperà a uno dei suoi rally preferiti attraverso il programma clienti del team per il terzo anno consecutivo.

Considerato l'unico evento puramente invernale del WRC, il Rally di Svezia è una tappa importante per il team Toyota, che qui ha conquistato la sua prima vittoria assoluta nel 2017, quando l'attuale team Principal Jari-Matti Latvala era alla guida.

Nel 2022, il rally si è spostato a nord, a Umeå, la città più grande della Svezia settentrionale, che si trova a breve distanza attraverso il Golfo di Botnia dalla Finlandia, dove ha sede il team. La nuova location, più vicina al Circolo Polare Artico che alla capitale Stoccolma, ha garantito condizioni invernali estreme e anche strade ancora più veloci.

Il rally prenderà il via giovedì sera con una breve speciale "sprint" a Umeå, che sarà ripetuta venerdì dopo due loop di tre prove intervallati da un parco assistenza a metà giornata. Il format di sabato è simile, ma si concluderà con una versione doppia della speciale di Umeå, che servirà anche come Power Stage di chiusura del rally domenica, dopo due passaggi nella prova di Västervik.

