Rolls-Royce avvia un nuovo progetto di riciclaggio

Rolls-Royce partecipa ad un'iniziativa di riciclaggio chiamata Tornado 2 Tempest, volta a trasformare i vecchi componenti del cacciabombardieri Tornado della Royal Air Force (RAF) in polvere metallica, che è stata poi utilizzata per stampare in 3D nuovi pezzi per il concept di motore Orpheus.

I componenti del Tornado contenenti grandi quantità di titanio, tra cui le pale del compressore del motore a reazione di un compressore a bassa pressione, sono stati puliti e utilizzati per stampare in 3D il cono anteriore stampato del concept del motore Orpheus.

Al progetto ha lavorato un team di più di 80 persone, inclusi i laureati commerciali e gli apprendisti laureati di Rolls-Royce, combinando competenze attuali e tecnologie innovative per fornire e mantenere le capacità future.

Il risultato dimostra che trasformare vecchie parti in nuove è fattibile e potrebbe portare enormi vantaggi per la ricerca e lo sviluppo, nonché per la sostenibilità.

Il progetto risulta interessante per il futuro della produzione dei motori Rolls-Royce anche delle vetture, permettendo di fare dei test con investimenti non troppo onerosi.

