Maserati con due anteprime al The I.C.E. St. Moritz

Maserati sarà protagonista di The I.C.E. St. Moritz, l'evento glamour della stagione invernale, in programma sul lago ghiacciato dell'Engadina venerdì 21 e sabato 22 febbraio. Nell'occasione, oltre alla gamma del tridente, saranno presenti due esclusive anteprime mondiali. La manifestazione, che richiama collezionisti e appassionati da tutto il mondo, vedrà impegnate la GranTurismo e la GranCabrio, vetture disponibili sia con motore termico, che con alimentazione 100% elettrica abbinata alla trazione integrale; la gamma Grecale; la MCXtrema e la nuova Maserati GT2 Stradale.

Mentre, alcuni modelli iconici del brand, come una Maserati 6CM ed una Maserati 200 SI, prenderanno parte al Concorso di Eleganza. Infine, verranno svelate due anteprime del programma di personalizzazione Fuoriserie.

L'inizio delle attività è previsto per le 9.00 di venerdì 21 febbraio, dalle ore 9.30 della stessa giornata, i giudici andranno a valutare i modelli presenti al concorso, poi, dalle 10.00 alle 12.30, sarà la volta del Contemporary cars show; mentre, dalle 15.30 ci sarà la premiazione delle vetture vincenti nelle rispettive classi. Sabato 22 febbraio il programma offrirà lo spettacolo dei giri liberi sul lago ghiacciato di St. Moritz, dalle 9.15, con l'evento che si concluderà alle 16.00 attraverso l'Award Ceremony-Best in Show.





