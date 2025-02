Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6, arrivano 42 nuove misure

Lo pneumatico estivo alte prestazioni Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 aggiunge 42 nuove misure alla sua gamma, completando la più grande offerta di pneumatici estivi UHP nella storia del brand. Le prime 27 misure saranno introdotte nella prima metà del 2025, e le ulteriori 15 arriveranno nella seconda metà dell'anno. Oltre il 50% di queste sfrutterà le tecnologie SoundComfort e SealTech: la prima riduce al minimo il rumore proveniente dalla strada; mentre la seconda sigilla efficacemente le forature fino a 5 mm, per consentire al guidatore di fermarsi in sicurezza. L'Eagle F1 Asymmetric 6 presenta anche la tecnologia Dry Stability Plus, che consente allo pneumatico di adattarsi alla superficie stradale per offrire la quantità ottimale di aderenza, trazione e stabilità, anche sul bagnato.

Le nuove dimensioni andranno da 18 a 23 pollici, con il 93% di queste che saranno offerte per cerchi da 19 pollici in su, al fine di soddisfare la crescente domanda nei mercati europei dei SUV e dei veicoli elettrici.

"Siamo lieti che il successo di Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 ci consenta di estendere la sua copertura a un numero ancora maggiore di veicoli nel segmento premium - ha affermato Sonia Leneveu, director marketing consumer Europe, Goodyear - con la continua crescita dei mercati dei SUV e dei veicoli elettrici in Europa, siamo orgogliosi di offrire la gamma Eagle F1 Asymmetric 6 più completa fino ad oggi".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA