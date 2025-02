Consumatori chiedono 285 milioni di danni per airbag Takata

Un risarcimento danni per 285 milioni di euro è stato chiesto da tre associazioni di consumatori per il caso delle automobili Citroen C3 e Ds3 con airbag difettosi Takata. L'azione legale, che investe Stellantis e Psa Groupe Italia, è stata promossa davanti al tribunale di Torino. I ricorrenti (Codacons, Adusbef e Associazione utenti dei servizi radiotelevisivi) hanno calcolato 1.500 euro per ciascuno dei proprietari delle 190mila vetture coinvolte. Lo scorso 11 ottobre il tribunale di Torino aveva ordinato a Groupe Psa Italia (società controllata da Stellantis) di risolvere una serie di ritardi e di criticità nella campagna di richiamo dei veicoli interessati. Contro quella decisione è stato presentato un reclamo in appello, giunto al vaglio della Corte d'appello.





