A Fiumicino oltre 6mila euro di multa a 3 Ncc abusivi

Proseguono i controlli dei carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma presso lo scalo aeroportuale di Fiumicino. I controlli - spiega l'Arma - si sono concentrati presso le uscite dei terminal e all'interno dello scalo presso le attività commerciali. I carabinieri della Stazione Aeroporto di Fiumicino, nel corso di specifiche attività finalizzate a contrastare le condotte illecite messe in atto da operatori abusivi del trasporto pubblico non di linea all'interno del "Leonardo da Vinci", hanno sanzionato con una multa complessiva di 6.492 euro tre autisti Ncc che procacciavano illecitamente clienti tra i passeggeri in transito. Essendo poi emerso che i tre autisti erano peraltro sprovvisti della documentazione per effettuare la corsa, gli è stato quindi notificato l'ordine di allontanamento per 48 ore con un'ulteriore sanzione di 100 euro. I carabinieri hanno anche denunciato per furto un algerino e un nigeriano poiché gravemente indiziati di avere asportato da un duty-free prodotti di profumeria e alimentari dell'importo complessivo pari a circa 1.643 euro. La refurtiva è stata poi restituita al proprietario.

Altri due passeggeri, un francese e un iracheno, sono stati invece denunciati poiché sorpresi in flagranza in possesso di alcuni prodotti di tabaccheria e di profumeria del valore complessivo di 1.071 euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA