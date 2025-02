Rally Racing Meeting, inaugurata la fiera del motorsport

Tagliato il nastro inaugurale della la quinta edizione del Rally Racing Meeting, evento di riferimento per gli appassionati di motorsport e di auto e moto d'epoca, in programma dall'8 al 9 febbraio 2025 alla feria di Vicenza.

Ad accogliere il pubblico di appassionati, l'organizzatore, il due volte campione del mondo rally, Miki Biasion che, per l'occasione, ha invitato il brand torinese Lancia a cui è legato per i successi nel mondiale rally, mettendo in mostra l'heritage del marchio ma anche il suo presente e futuro.

All'interno della fiera si viene accolti da una mostra che ripropone la storia del marchio Lancia, con i modelli che dal 1920 in poi hanno partecipato a competizioni sportive, regalando momenti unici agli appassionati del brand italiano e del motorsport internazionale.

Dal passato il viaggio transita verso il presente e futuro del marchio torinese che ha posto al centro del suo stand la nuova Ypsilon in tre declinazioni: Ypsilon Rally 4 HF, Ypsilon HF elettrica da 280 CV e Ypsilon LX.

Numerosi gli spazi dedicati ai team di noleggiatori di auto da competizione e presenta anche un'area dedicata alla vendita di merchandising tra cui modellini che ripropongono in scala alcune delle vetture più iconiche del motorsport.



