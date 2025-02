Lancia, presentato il Trofeo con Miki Biasion

Al Rally Racing Meeting di Vicenza è stato presentato il Trofeo Lancia, monomarca che segna il ritorno alle competizioni con la nuova Ypsilon HF Rally4. Ad aprire i lavori, il padrone di casa nonché due volte campione del mondo, Miki Biasion. "Siamo alla quinta edizione del Rally Racing Meeting, stiamo crescendo. Le competizioni sono alla base delle vetture di serie quindi per i costruttori utili per fare sviluppo. L'obiettivo e l'onere di questo evento è di avvicinare ancora ia giovani al motorsport. La passione grandissima e quale migliore occasione per essere qui con Lancia per annunciare il suo grande ritorno".



Rispetto ai progressi del marchio Lancia e alla promesse di quattro anni fa è intervenuto Luca Napolitano, CEO Lancia "Oggi è un giorno importante per varie ragioni. Nel 2021 presentai per la prima volta il piano di rilancio per la nostra marca e c'era qualcuno di scettico. Oggi è un giorno importante perché dimostriamo di aver mantenuto le nostre promesse. Sono pervenuti circa 10.000 ordini per Ypsilon. Inoltre, assistiamo al rilancio di HF con Ypsilon da 280 CV. Altra promessa il ritorno di Lancia nei rally: torniamo in modo pragmatico e deciso che Miki sta aiutando a preparare e se saremo braivi andremo avanti e stiamo lavorando anche su cosa verrà in futuro".



"Siamo contenti - ha detto Eugenio Franzetti, direttore di Lancia Corse HF - abbiamo venduto 80 auto in tre mesi, quello che di solito si fa in un anno. Il marchio ha una forza incredibile e nel motorsport ancora di più".

Confermata l'omologazione di Lancia Ypsilon HF Rally4 per il primo di marzo e nel corso del mese è in programma l'avvio delle consegne, altra parte importante di questo progetto.



Sono cinque gli appuntamenti in programma e sei le gare, a partire dal Rally Targa Florio, nel mese di maggio. Annunciata già la presenza anche al Rally di Alba, a metà aprile, per iniziare a creare la community Lancia. E, da segnalare, che chi avrà ricevuto l'auto potrà già partecipare alla gara.



Nelle competizioni Lancia è sempre stata accompagnata da un partner tecnico italiano: Sparco, che anche in questa occasione ha deciso di supportare il brand automobilistico italiano.

"Sparco - ha detto Niccolò Bellazzini, brand manager Sparco - è legata alla squadra corse di Lancia da sempre, abbiamo condiviso le vittorie italiane, europee e mondiali. Non potevamo mancare in questo progetto ambizioso e credibile. La vettura è totalmente equipaggiata Sparco ma abbiamo voluto metterci qualcosa in più che facesse tornare la voglia sul marchio HF: una collezione Heritage".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA