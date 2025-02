Wec, Toyota mira a conquistare la vittoria a Le Mans

Il World Endurance Championship 2025 vedrà protagonista la Toyota con la sua hypercar, che rappresenta ancora un riferimento, visto che nel 2024 ha consentito alla casa giapponese di trionfare nel mondiale costruttori.

Nella prossima stagione però, il brand nipponico non solo sarà impegnato a riconquistare il mondiale piloti, sfumato nel finale dello scorso campionato, ma punterà decisamente a conquistare il successo nella 24 Ore di Le Mans, visto che ricorre il 40° anniversario dalla sua prima partecipazione alla celebre maratona automobilistica, dove la vittoria è arrivata dopo 33 anni di impegno e dedizione. Quest'anno, oltre che con la Ferrari, vincitrice nelle ultime due 24 Ore di Le Mans disputate, Toyota dovrà guardarsi dalle ambizioni dell'Aston Martin, al debutto nel Wec con grandi aspettative, dalla maturità acquisita dalla hypercar Bmw e dalla voglia di rivalsa di Alpine e Peugeot.

La prima gara del mondiale endurance 2025, la 1812 km del Qatar si correrà il 28 febbraio, e già da allora si capiranno i valori in campo per la nuova stagione.

