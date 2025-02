Trump blocca 5 miliardi per stazioni ricarica veicoli elettrici

L'amministrazione Trump ha deciso di fermare un'iniziativa da 5 miliardi di dollari per costruire stazioni di ricarica per veicoli elettrici, intimando agli Stati di non spendere i fondi federali precedentemente assegnati loro nell'ambito del programma 'Nevi' dell'amministrazione Biden. Una mossa che penalizza la Tesla del suo consigliere Elon Musk ma ampiamente annunciata in campagna elettorale. Secondo gli esperti sarà però difficile bloccare fondi gia' assegnati.



