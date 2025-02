Subaru presenta il calendario motorsport del 2025

L'obiettivo è vincere. Subaru si presenta ai nastri di partenza della stagione agonistica 2025 con le idee e gli obiettivi chiari per tutti e cinque i campionati a cui prende parte nella stagione.

Confermata la partecipazione al classe GT3000 e alla serie Super GT con la Subaru BRZ GT3000 dotata del nuovo roll-bar introdotto quest'anno con i nuovi regolamenti FIA. Il team guidato da Masahiro Ozawa ha riconfermato i due piloti Tatuo Iguchi e Hideki Yamauchi.

La casa delle Pleiadi ha confermato anche la partecipazione alla 53° edizione della 24 Ore di Nürburgring che si svolgerà dal 19 al 22 giugno in Germania, forte dei sette successi in 15 edizioni, schierando la WRX NBR Challenge nella classe SP4T. Ad alternarsi alla guida del prototipo, gli stessi quattro piloti già visti nel 2024.

Nel Campionato Rally Giapponese, Subaru ha deciso di supportare il team di Toshihiro Arai che gareggerà in tutte le tappe del campionato con una vettura basata sulla WRX S4 affidata alle mani dei tecnici della rete di assistenza Subaru presenti sul campo di gara.

Come ormai di consueto, STI impiegherà il suo team di assistenza tecnica a ogni round della Toyota Gazoo Racing GR86/BRZ Cup e fornirà supporto tecnico ai piloti delle Subaru BRZ.

Infine, Subaru continuerà a gareggiare nella serie Super Taikyu con l'obiettivo di far crescere giovani piloti e fornire feedback tecnici per i prossimi prodotti.

