Smog, nuova proroga stop alle auto in centro a Frosinone

Non migliora la qualità dell'aria a Frosinone che ancora una volta deve ricorrere al blocco dei mezzi più datati nelle strade del centro urbano. Nei giorni scorsi il report Mal'aria 2025 di Legambiente aveva indicato il capoluogo ciociaro come il più inquinato in Italia per numero di giorni in cui viene sforato il limite di Pm10 nell'aria. Anche oggi i dati rilevati dalle centraline sono oltre la soglia di legge. Per questo il Comune ha esteso ancora una volta le misure di emergenza che sarebbero dovute scadere alla mezzanotte di ieri. Le ha prorogate a tutto il 10 febbraio.

Inoltre il 9 febbraio si terrà la domenica ecologica dalle 8 alle 18, in adempimento delle disposizioni della Regione Lazio in materia, la successiva è stata già pianificata per il 23 marzo. In queste giornate è vietata la circolazione dei mezzi ad uso privato in buona parte del centro urbano. Quello di oggi è il ventesimo stop alle auto decretato dal sindaco di Frosinone nel 2025. Lo scorso anno per più di 70 giorni nel capoluogo ciociaro le polveri sottili sono state oltre i 50 microgrammi per metro cubo.



