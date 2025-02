Gli Usa finanziano la più lunga autostrada a pedaggio in Africa

Un'azienda americana, la Everstrong Capital, ha firmato un accordo per un finanziamento da un miliardo di dollari con un fondo statunitense per la costruzione della più lunga autostrada del Kenya e la più lunga a pedaggio dell'intero continente africano, che collegherà le due principali città del paese, Nairobi e Mombasa. L'autostrada, lunga 440 chilometri, dovrebbe costare in tutto circa 4 miliardi di dollari, come riporta il sito Kenyans. La superstrada, denominata Usahihi ("precisione" in lingua swahili), punterà anche sulla sostenibilità, con corridoi per la fauna selvatica, ricarica dei veicoli elettrici e infrastrutture per le energie rinnovabili. Secondo le due società americane, il piano rappresenta uno dei più grandi prestiti infrastrutturali dell'Africa e mira anche a rivoluzionare la rete di trasporti del Kenya, posizionando il Paese come attore chiave nel corridoio dell'Africa orientale, collegando il porto di Mombasa alla capitale e da qui alle altre nazioni della regione che non hanno sbocco sul mare, come Uganda, Ruanda, Etiopia e Sud Sudan.



