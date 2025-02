Toyota GR Yaris Rally Cup, al via la quinta edizione

Il trofeo monomarca promosso da Toyota Motor Italia è pronto per la sua quinta edizione che si articola su sei appuntamenti appartenenti al Campionato Italiano Assoluto Rally.

Il primo round del trofeo GR Yaris Rally è il Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, ormai classica gara di apertura in programma sabato 22 e domenica 23 marzo, per poi proseguire con la disputa del Rally Regione Piemonte (12-13 aprile), della Targa Florio (10-11 maggio), del Rally Due Valli (31 maggio-1 giugno), del Rally del Lazio (13-14 settembre) e del Rallye Sanremo (18-19 ottobre). A disposizione dei partecipanti anche una gara "jolly" che di fatto, garantirà un'ulteriore offerta ai protagonisti nei due mesi di pausa estiva, assegnando punteggio nell'ottica del raggiungimento di cinque risultati utili.

Ricco il montepremi destinato ai protagonisti della GR Yaris Rally Cup 2025, con la possibilità (per il vincitore della classifica assoluta) di partecipare alle attività ufficiali del Toyota Gazoo Racing Italy nella stagione sportiva 2026, come accaduto quest'anno con il driver toscano Thomas Paperini.

Una prospettiva allettante che alimenterà le ambizioni degli interpreti del campionato monomarca attraverso un montepremi di oltre 300.000 euro tra premi in denaro e premi in valore, interessando le tre categorie previste: Assoluta, Under 25 e Promotion.

Oltre al montepremi finale, per ogni gara sono previsti dei premi per le classifiche Under 25 e Promotion: 6.000 euro per ognuna delle sei gare in programma, con 1.500 euro assegnati al primo classificato, 1.000 euro al secondo e 500 euro al terzo, montepremi che interesserà entrambe le categorie. Inoltre, i premi finali vedranno assegnati sia alla classifica Under 25 che a quella relativa al confronto "Promotion" 5.000 euro al primo classificato e 3.000 euro al secondo.

Infine, la classifica assoluta, oltre a garantire al vincitore la partecipazione alle attività ufficiali TGR Italy 2026, vedrà premiato il secondo classificato con 5.000 euro ed il terzo con 3.000 euro.



