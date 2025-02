Novitec N-LARGO, la Ferrari 296 GTS si veste da hypercar

La Ferrari 296 GTS acquista un look da hypercar con l'elaborazione Novitec N-LARGO, in cui il corpo vettura è stato interessato dalle cure del designer tedesco Vittorio Strosek, che l'ha resa più larga di 12 cm.



Il body kit, realizzato in galleria del vento, presenta elementi in fibra di carbonio, tra questi spiccano il cofano anteriore con delle aperture ed uno splitter più pronunciato per ridurre il sollevamento del frontale in accelerazione, mentre la fiancata presenta le branchie sui passaruota anteriori, un trattamento dei passaruota posteriori, che richiamano la Enzo, e la vista posteriore mette in evidenza un nolder decisamente pronunciato. Questa mise, che avvicina nettamente la 296 GTS alla SF90 Stradale, è completata da cerchi da 21 pollici all'anteriore e da 22 pollici al posteriore, che hanno specifiche Novitec e sono stati prodotti da Vossen. Inoltre, l'altezza da terra è stata abbassato di circa 35 millimetri attraverso nuove molle sportive e non manca un sistema di sollevamento dell'anteriore, disponibile come optional, per alzare il muso di 40 millimetri al semplice tocco di un pulsante. L'upgrade del propulsore consente al V6 biturbo made in Maranello di raggiungere la potenza di 868 CV e comprende un nuovo scarico in acciaio inossidabile che può essere realizzato anche in inconel, come sulle vetture di F1.

