Lavori traforo Gran Sasso, allo studio viabilità alternativa

"La Provincia dell'Aquila farà la sua parte per trovare soluzioni alternative in termini di viabilità durante i periodi di chiusura del Traforo del Gran Sasso, garantendo al contempo la sicurezza e la fluidità del traffico nelle zone interessate". È quanto ha dichiarato il presidente della Provincia dell'Aquila, Angelo Caruso, che ha partecipato all'Aquila all'incontro preliminare presso Palazzo Silone, sede della Giunta regionale, sulle alternative al traforo per la mobilità di attraversamento in caso di chiusure legate ai lavori di messa in sicurezza.

"Nello studio delle percorrenze alternative è presente la strada provinciale 86 'del Vasto'- ha aggiunto il presidente Caruso - nel ribadire la nostra disponibilità, abbiamo affrontato la questione della messa in sicurezza della sp 86, un tratto che a causa della chiusura invernale necessiterà di interventi mirati, tra cui la realizzazione di barriere paravalanghe e reti per la protezione dalle cadute di massi".

Il tavolo di lavoro, coordinato dal presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha visto la partecipazione di figure istituzionali e tecniche, tra cui il commissario straordinario per la sicurezza del Sistema idrico del Gran Sasso, Pierluigi Caputi, il direttore generale della Regione Abruzzo, l'architetto Antonio Sorgi, il responsabile Anas per l'Abruzzo e il Molise, l'ingegnere Antonio Marasco, e l'amministratore delegato di Strada dei Parchi, Costantino Ivoi. Presenti anche i tecnici della Provincia dell'Aquila, tra cui l'ingegnere Nicolino D'Amico, dirigente del settore Viabilità, e l'ingegnere Wanda Paolini.



