In contromano sulla A15 e con la patente falsa, denunciato

Viaggiava in contromano in A15 e con una patente falsa. Il conducente dell'auto, un giovane senegalese è stato fermato la sera di domenica scorsa dalla polizia stradale di Massa (Massa Carrara) nel tratto autostradale tra Santo Stefano Magra e Aulla, al confine tra Toscana e Liguria. Alla vista dell'auto in contromano gli agenti hanno immediatamente attivato la procedura di "safety car", ponendosi al centro della carreggiata per rallentare e mettere in sicurezza il traffico, poi hanno seguito e fermato il veicolo. Il giovane ha spiegato l'accaduto imputandolo ad un errore ed ha esibito un permesso internazionale di guida apparso subito dubbio agli agenti.

Approfonditi gli accertamenti, infatti, è risultato falso e il conducente, oltre a una contravvenzione da 2.046 a 8.186 euro, è stato denunciato per falsità materiale e guida senza patente.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA