Aci, a Como un corso guida sicura per studenti

Si è svolto, nell'ambito delle iniziative per la sicurezza stradale promosse dall'Automobile Club Como per il 2025, il corso sulla guida sicura presso l'Istituto Tecnico Economico Statale "Caio Plinio Secondo" di Como. L'evento, destinato agli studenti, è stato organizzato dall'AC in collaborazione con il Provveditorato agli Studi di Como e con il supporto dell'Autoscuola ACI READY2GO Unika.

Il corso ha trattato temi essenziali per sensibilizzare i ragazzi sulla sicurezza stradale e sul comportamento alla guida, come gli effetti della distrazione, l'uso delle nuove tecnologie, l'alcol, le droghe, la micromobilità, la mobilità sostenibile e le novità introdotte dal Nuovo Codice della Strada.

L'iniziativa fa parte del progetto nazionale Edustrada - PNES, che promuove l'educazione stradale nelle scuole tramite una piattaforma formativa condivisa tra diverse Istituzioni.

Sostenuto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, il progetto adotta metodologie innovative per coinvolgere studenti e docenti, sensibilizzando i giovani sulla cultura della sicurezza stradale, il rispetto delle regole e la promozione della mobilità sostenibile.

Partecipare a corsi extracurriculari di educazione stradale, come quello di ACI Como, consente agli studenti di beneficiare di un bonus di 2 punti sulla patente, come previsto dal Nuovo Codice della Strada, incentivando la partecipazione a iniziative di sensibilizzazione.

Un elemento distintivo del corso è stato l'utilizzo di un simulatore di guida avanzato, fornito dall'Autoscuola ACI READY2GO Unika. Questo strumento ha permesso agli studenti di vivere un'esperienza pratica in un ambiente sicuro, affrontando scenari di guida realistici e imparando a prevenire le infrazioni stradali senza rischi.

Inoltre, gli studenti avranno l'opportunità di partecipare ai corsi di guida sicura presso il Centro ACI-SARA di Lainate, con il supporto degli istruttori specializzati di ACI Vallelunga.

Con queste iniziative, l'Automobile Club Como conferma il suo impegno nella promozione della sicurezza stradale e nella formazione di una guida più consapevole e responsabile.



