Wec, Alpine presenta gli equipaggi 2025 dell'hypercar A424

Alpine rinnova la sfida nel Wec, World Endurance Championship, per la stagione 2025 e, dopo aver presentato la nuova livrea della sua hypercar A424, con i colori della bandiera francese più estesi, presenta gli equipaggi pronti a competere in ogni appuntamento del mondiale endurance, in cui la casa francese schiererà due auto già a partire dalla prima gara.

Nello specifico, le due hypercar A424, che avranno i numeri 35 e 36, saranno affidate, rispettivamente, ad una compagine di piloti giovani composta da Paul-Loup Chatin, Charles Milesi e Ferdinand Habsburg, e ad un trio più esperto che risponde ai nomi di Mick Schumacher, Jules Gounon e Frédéric Makowiecki.

Continuerà a fornire il suo apporto al team, in qualità di pilota di riserva, Matthieu Vaxiviere, che fa parte della squadra dal 2022.

Tra le gare più attese da Alpine c'è senz'altro la 24 Ore di Le Mans, che rappresenta la competizione di casa in un campionato composto da otto appuntamenti che si terranno in quattro continenti.



