Falsi rivenditori di auto, chiuse d'ufficio 26 partite Iva

L'Agenzia delle Entrate ha disposto la cessazione d'ufficio di 26 partite Iva aperte in provincia di Treviso dal 2022 al 2024, che la Guardia di Finanza ha segnalato, e che sarebbero state aperte per effettuare truffe sulla vendita di automobili di grossa cilindrata. Le Fiamme Gialle di Treviso hanno svolto indagini "sul campo" attraverso il controllo del territorio, e, successivamente, grazie alle informazioni desunte dalle banche dati nel settore delle autovetture usate, che è frequentemente al centro di frodi nelle fatturazioni o per la vendita attraverso piattaforme di annunci on-line, su veicoli in realtà non disponibili. Una volta individuati i target sospetti, le attività investigative si sono concretizzate in sopralluoghi nelle sedi operative dichiarate, dove è stata appurata l'assenza delle imprese, di fatto domiciliate in immobili residenziali, senza struttura organizzativa né personale dipendente. Alla richiesta dei Finanzieri di fornire informazioni, la maggior parte dei titolari non ha risposto, limitandosi a fornire informazioni inattendibili e incomplete. Alcuni di loro sono anche risultati già coinvolti in truffe a persone interessate ad acquistare autovetture di pregio a prezzi vantaggiosi.



