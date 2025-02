Auto, una moneta della Zecca francese celebra i 70 anni di DS

DS Automobiles e la Zecca francese collaborano per celebrare il 70° anniversario di un'icona automobilistica, la DS. Per questo anniversario, è stata creata una moneta d'argento da 10 euro unica nel suo genere, che raffigura una DS 19 del 1955 specchiata con una DS 23 del 1975. Questa moneta da collezione ha fatto il suo debutto internazionale alla World Money Fair ma sarà disponibile per l'acquisto presso lo stand DS al Salone Retromobile (Parigi).

Quando fu presentata giovedì 6 ottobre 1955, al Salone dell'Auto di Parigi, la DS divenne immediatamente un cult.

Progettata da Flaminio Bertoni, la DS è tanto rivoluzionaria quanto elegante con le sue linee avanguardistiche e innovazioni.

La vettura è stata rivoluzionaria e si è affermata come punto di riferimento nel mondo automobilistico e ha accompagnato diversi Presidenti della Repubblica francese. Quasi 1,5 milioni di unità di questa auto sono state prodotte per vent'anni nel cuore di Parigi. E circa quarant'anni dopo, il 1° giugno 2014, le due lettere di questa leggendaria vettura sono rinate con la creazione del marchio DS Automobiles.

Questa eredità della DS affonda oggi le sue radici nel DNA senza tempo del marchio, che si ispira ad essa per progettare modelli che incarnano l'arte del viaggio alla francese. Questo prima moneta commemorativa in argento da 10 euro rappresenta una DS 23 prodotta nel 1975, i cui caratteristici fari orientabili, un'altra innovazione di questa leggendaria vettura, illuminano la parte anteriore della moneta. La luce è resa con un colore oro per creare un contrasto sorprendente. Sotto, come un riflesso, appare la DS originale del 1955. Entrambe le versioni simboleggiano l'evoluzione del design della DS.

Sul lato del testo troviamo il nome "DS" e "1955", anno del primo modello, accompagnato dalla sigla "RF" - République Française, e dall'anno di emissione della moneta "2025". Questa moneta da collezione è presentata in un cofanetto che ripercorre la storia della DS attraverso le immagini. Tema autentico nelle collezioni della Zecca francese, le monete da 10 euro in argento presentano un disegno uniforme sul rovescio: il valore nominale della moneta è circondato da un ramo di quercia e alloro.

Evocando l'abbreviazione dell'euro, il tutto è circondato da un insieme di linee che rappresentano la Francia. Come una pietra angolare, questo rovescio comune consente di creare una collezione di monete da 10 euro che abbraccia diversi argomenti della Zecca francese.

In modo immaginario, questo design evoca lo spirito del volante a forma di X di DS N°8, la nuova ammiraglia di DS Automobiles presentata il 12 dicembre. Limitata a 5.000 esemplari e venduta a 15 euro, questa nuova moneta sta diventando un oggetto da collezione o un regalo speciale. Sabato e domenica, dalle 14 alle 15, Joaquín Jiménez, incisore generale della Zecca francese e creatore di questa moneta straordinaria, sarà presente allo stand DS per incontrare il pubblico. La moneta sarà inoltre disponibile per l'acquisto a partire da domani, sul sito ufficiale della Zecca Francese. La collezione DS Zecca francese si amplierà di nuovi tagli a partire dal 3 giugno 2025.



