Renault Symbioz, stile e motori efficienti, tecnologia è al top

"Il design di Renault Symbioz abbina volumi sensuali e linee dinamiche, trattate con finezza e precisione. Con un profilo ben equilibrato, Symbioz sprigiona forza e tecnicità promettendo, al tempo stesso, grande abitabilità a bordo". Queste le parole di Gilles Vidal, direttore Design della marca Renault, parla del veicolo ibrido più compatto sei segmento C, una vettura capace di trarre il meglio dagli ultimi modelli della gamma Renault, abbinandolo con il Dna delle voiture à vivre. Per Fabrice Cambolive, ceo Renault, con Symbioz si inaugura una nuova era di design per la marca, dove allo stile si abbina "un'efficiente tecnologia E-Tech Full Hybrid e il miglior sistema multimediale del mercato - OpenR Link con Google integrato -, tanto acclamato dai clienti".



"A ciò si aggiunga il grande bagagliaio, che può arrivare fino a 624 litri, la panchetta posteriore scorrevole ed il tetto in vetro opacizzante Solarbay con comando vocale. Attraente, pratico, compatto, economico e dotato di tecnologie utili, Renault Symbioz è l'alleato perfetto per la vita professionale e personale".

Per i test drive con la motorizzazione E-Tech Full Hybrid 145 cv, Symbioz offre tutto il comfort e la silenziosità della guida elettrica in città senza vincoli di ricarica. Grazie al peso contenuto, all'aerodinamica del design e al livello elevato della tecnologia E-Tech, il consumo di carburante in ciclo WLTP è di 4,7 l/ 100 km e le emissioni di CO2 sono pari a 105 grammi/km . Tale efficienza consente un'autonomia fino a 1.000 chilometri.

Attivabile tramite un pulsante a sinistra del volante sulla consolle di bordo, la nuova funzione E-Save permette di mantenere la carica della batteria ad un minimo del 40%. Questo livello consente di garantire prestazioni ottimali anche nei viaggi molto impegnativi, come su strade di montagna. Renault Symbioz ha sospensioni pseudo-MacPherson sull'avantreno e retrotreno semirigido. I settaggi di sforzo-velocità degli ammortizzatori e la geometria degli assali garantiscono il controllo dei movimenti della carrozzeria. La calibrazione del servosterzo permette tempi di risposta ridotti. Per un look alto di gamma in linea con l'eleganza dell'abitacolo, l'allestimento Iconic è dotato di cerchi specifici con pneumatici da 19" (Michelin 225/45R19).

Tutte le caratteristiche degli assali contribuiscono al piacere di guida, ma anche al comfort di bordo. La versatilità di utilizzo di Renault Symbioz è data anche dal dispositivo di ottimizzazione della trazione Extended Grip (in opzione con la motorizzazione E-Tech full hybrid 145 cv, solo con pneumatici da 18"). In base alle condizioni di guida sono attivabili due modalità specifiche: Snow (neve) e All-terrain (4x4). A ciò si aggiunge un'altezza libera dal suolo di 169 mm che consente di avventurarsi al di fuori dei sentieri battuti.Il segmento C è il segmento più importante in Europa rappresentando il 39% del mercato.

Per soddisfare le esigenze di una clientela sempre più ampia, dal 2021 Renault ha lanciato una grande offensiva prodotto sui segmenti C e D con la commercializzazione, entro il 2025, di 7 veicoli complementari, tutti disponibili con motorizzazione E-Tech 100% elettrica o E-Tech Hybrid. Renault Symbioz completa l'ingresso in gamma nel segmento C.

Con tutti questi vantaggi, Renault Symbioz si rivolge sia alle famiglie che alle flotte aziendali alla ricerca dell'elettrificazione e di tutto il contenuto hi-tech. Prodotto nello stabilimento di Valladolid, Renault Symbioz è disponibile negli allestimenti Evolution, Techno, Esprit Alpine e Iconic, con prezzi a partire da 32.100 euro.



