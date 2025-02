Caselani con la Type-Ami reinterpreta la piccola Citroën EV

La simpatica Citroën Ami, elettrica da città pensata anche per i giovanissimi, è stata rivisitata in chiave retrò dalla carrozzeria Caselani, che ne propone una variante dall'estetica vintage denominata Type-Ami.

Come per altre realizzazioni, infatti, anche per la Ami è stato previsto un frontale con il double chevron di grandi dimensioni che richiama le vetture del passato della casa francese. Non manca un trattamento relativo agli altri pannelli della carrozzeria per offrire una mise d'effetto da ogni prospettiva. Guidabile già da 14 anni con il patentino AM, eroga 8 CV e presenta un pacco batteria da 6 kWh che offre un'autonomia di 50 km.

Il kit di trasformazione, incluso di montaggio e verniciatura, ha un costo di 5.900 euro. Volendo, è possibile aggiungere, tra i vari accessori, la capote apribile (disponibile dal mese di maggio), al costo di 1.460 euro; il baule posteriore (sempre da maggio) che comporta un esborso di 700 euro; o l'interno in ecopelle per 760 euro. Il prezzo è di 13.900 euro, mentre con gli incentivi, nel mese di dicembre 2024 scendeva fino ad 11.900 euro.

Si tratta di una trasformazione che rende ancora più particolare un veicolo sostenibile e capace di offrire agilità e protezione nel traffico urbano in tutte le stagioni.



