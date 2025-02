BWT Alpine Formula One rinnova partnership con Eurodatacar

BWT Alpine Formula One Team ha annunciato il rinnovo, per il decimo anno, della partnership con Eurodatacar, cominciata nel 2016 in occasione del ritorno del Gruppo Renault nel Campionato del Mondo FIA di Formula 1.

Nel 2025, infatti, Eurodatacar affiancherà BWT Alpine Formula One Team nelle ventiquattro gare del Calendario di Formula 1 e Alpine Endurance Team negli otto round del Campionato Mondiale di Endurance FIA WEC, compreso il Gran Premio di Monaco e la 24 Ore di Le Mans.

"Siamo molto orgogliosi di rinnovare la partnership con Eurodatacar - ha commentato Oliver Oakes, team principal di BWT Alpine Formula One Team - e proseguire la collaborazione di lunga data con il team. Siamo estremamente grati per il loro continuo sostegno negli anni e non vediamo l'ora di vivere insieme le prossime stagioni di Formula 1".

L'accordo sostiene anche l'impegno di Eurodatacar nei confronti dei distributori di Alpine Cars e del Gruppo Renault.

Dal canto suo, Eurodatacar consolida ulteriormente la sua presenza nel motorsport, dopo aver sostenuto piloti e programmi sportivi per oltre trentacinque anni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA