Audi, arriva la nuova nomenclatura dei modelli

Cambia ancora la nomenclatura dei modelli Audi per avere una standardizzazione a livello globale.

Infatti, non ci sarà più la distinzione tra modelli identificati da numeri pari, per quanto riguarda le vetture 100% elettriche, ed auto con il numero dispari nella sigla per sottolineare la presenza del motore termico sotto il cofano. Così, i modelli a batteria possono condividere la stessa combinazione di lettere e numeri di quelli equipaggiati con motore a combustione, perché sarà la sigla e-tron ad indicarne l'alimentazione elettrica, così come quella TDI identificherà la presenza del motore diesel, TFSI, quella di un'unità a benzina, e TFSI e di una power unit ibrida plug-in.

Rimane la distinzione delle carrozzerie grazie ai nomi Avant, Sedan o Sportback, e tra auto a baricentro basso quelle con la A nel nome, ed a baricentro alto che hanno la Q come lettera iniziale.

"Questa decisione - ha sottolineato Marco Schubert, membro del consiglio di amministrazione per le vendite e il marketing di Audi AG - è il risultato di intense discussioni e segue anche i desideri dei nostri clienti ed il feedback dei nostri concessionari internazionali". La prima auto che sfrutterà questa nomenclatura sarà l'Audi A6 dotata di motore a combustione che verrà svelata a livello mondiale il 4 marzo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA