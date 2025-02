Aperte le selezioni per Concorso d'Eleganza Città di Trieste

Sono partite le selezioni per il Concorso d'Eleganza Città di Trieste 2025, che dal 30 maggio al 1º giugno 2025 porterà in Piazza Unità d'Italia un museo a cielo aperto dedicato alle quattro ruote. L'evento è organizzato da ACI Storico, in collaborazione con l'AAVS, Associazione Amatori Veicoli Storici e AC Trieste, con il patrocinio dell'Automobile Club d'Italia.

I palazzi di Trieste faranno da sfondo a capolavori automobilistici selezionati da un comitato tecnico di esperti, con una giuria internazionale pronta a decretare i migliori nelle cinque classi in gara (vetture fino al 1945, dal 1946 al 1960, dal 1961 al 1975, dal 1976 al 1990 e dal 1991 al 2000).

Il programma si aprirà venerdì 30 maggio con l'accredito e lo schieramento delle vetture. Sabato, sarà la volta della sfilata delle vetture per il pubblico, che potrà votare il modello preferito, mentre la giuria valuterà ogni dettaglio degli esemplari in gara in un dialogo diretto con i proprietari.

La giornata culminerà con una cena di gala e la premiazione delle classi di concorso. Domenica mattina, la passerella e il light lunch concluderanno la manifestazione che unisce tradizione, innovazione e passione per l'automobilismo storico.

