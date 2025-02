A Rio de Janeiro furti d'auto raddoppiati

Lo stato di Rio de Janeiro ha registrato più di 600 furti di auto nello scorso fine settimana, secondo quanto riporta il sito all news verde-oro Band News.

Oggi i ladri, mentre rubavano auto sulla Linea Gialla, una delle strade principali della capitale fluminense, hanno anche ucciso un agente di polizia.

Secondo la polizia militare, i leader delle fazioni criminali hanno ordinato ai loro membri di compiere i furti come ritorsione per il lavoro svolto dal governo statale che ha intensificato le operazioni in varie parti della città.

I dati ufficiali dell'Istituto di Pubblica Sicurezza, l'Isp, riportano 1.865 casi di furto di auto nello stato di Rio nel gennaio 2024, con una media di 84 veicoli rubati ogni 24 ore, quasi il doppio dello scorso anno.



