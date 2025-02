100 anni fa Alfa Romeo inaugura a Parigi il suo salone Art Deco

Già all'inizio del secolo scorso (un periodo che diede vita a importanti movimenti artistici come il cubismo, L'art nouveau, il futurismo e l'art déco) alcune aziende 'illuminate' avevano compreso come l'immagine fosse un importante valore aggiunto, utile per esaltare la notorietà del marchio e la bontà dei prodotti.



Tra questa c'era l'Alfa Romeo, che aveva iniziato a muovere i primi passi nel giugno del 1910 e che si era fatta subito apprezzare per le prestazioni delle sue auto, esaltate nel 1923 dalla vittoria di Ugo Sivocci la Targa Florio a bordo dell'Alfa Romeo RL. Il marchio, molto apprezzato presso gli esperti e gli appassionati, aveva però bisogno di farsi conoscere fuori da questa élite di clienti. E soprattutto di allargare i confini commerciali.

Sebbene l'Inghilterra fosse il primo mercato estero per le prime Alfa Romeo l'azienda decise che Parigi era il luogo più promettente per creare una filiale di vendita estera. Fu così che nell'ottobre del 1923 fu fondata (con un capitale di 250mila franchi francesi) la Société Anonyme Française Ing. Nicola Romeo.

C'era anche un'altra ragione per 'delocalizzarsi': evitare le tasse doganali che colpivano le Alfa Romeo vendute in Francia.

Per questo - e ovviamente per darsi un'immagine alla moda - nel 1924 venne deciso di trasformare la facciata di un salone di esposizione sul Boulevard Hausmannun a Parigi.

L'incarico venne affidato all'architetto Robert Mallet-Stevens, uno degli artefici della nascente Art Decò.

L'intervento si concluse prima del marzo 1925, quando fu presentato su una importante rivista francese di architettura. E fu anche la prima opera a Parigi di Mallet-Stevens, che sarebbe diventato piuttosto famoso dalla mostra Art Déco tenutasi più tardi quello stesso 1925.

Due anni dopo allo stesso Mallet-Stevens fu affidata l'intera ristrutturazione di un edificio in Rue Marboeuf, vicino agli Champs Elysees per ospitare un nuovo salone Alfa Romeo. In questo caso l'intervento non riguardò solo la facciata anche l'organizzazione degli interni per avere un'officina spaziosa per la costruzione e la manutenzione delle auto.

Un tetto vetrato consentiva di illuminare gli spazi con la luce naturale di scendere fino al primo piano. Erano presenti rotaie sospese con verricelli per i motori e montacarichi elettrici per movimentare le auto ai piani superiori.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA