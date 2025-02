Pirelli, conclusi i primi test con le gomme da bagnato 2026

Terminata la prima sessione di prove del 2025 per lo sviluppo delle gomme da bagnato di prossima generazione firmate Pirelli, svolta in collaborazione con McLaren F1 Team.

Sul circuito Paul Ricard Pirelli ha iniziato i test degli pneumatici wet e intermediate destinati alla stagione 2026, quando, per effetto del nuovo regolamento, saranno introdotte gomme con diametro del cerchio (18 pollici) invariato rispetto a quelle attualmente in uso, ma di larghezza e diametro esterno leggermente inferiori sia sull'anteriore che sul posteriore.

"È stata una prima sessione di test del 2025 molto utile - ha commentato Mario Isola, Direttore di Pirelli Motorsport - Nei test dedicati alle gomme da bagnato non è mai facile riuscire a riprodurre continuativamente le stesse condizioni della pista per avere dei dati affidabili ma in questi due giorni abbiamo potuto raccogliere una buona quantità di informazioni che saranno fondamentali per la definizione delle nuove coperture intermedie e da bagnato estremo".

Nei due giorni di prove, sono scesi in pista Oscar Piastri nella prima giornata (120 giri, miglior tempo 1'07"008) e Lando Norris nella seconda (123 giri, miglior tempo 1'07''956), percorrendo complessivamente 840 chilometri in condizioni di asfalto costantemente bagnato grazie all'irrigazione artificiale della pista per mezzo di irrigatori e autobotti.

Dopo questo primo test al Paul Ricard sono in programma altre due sessioni di prove nelle prossime settimane, entrambe in Spagna ed entrambe dedicate ai pneumatici da asciutto. Infatti, il 4 e il 5 febbraio al Circuit de Barcelona-Catalunya saranno in pista McLaren e Ferrari mentre a Jerez de la Frontera, il 12 e il 13 saranno impegnate Alpine (due giorni), McLaren e Mercedes, queste ultime una giornata ciascuna.

