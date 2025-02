I lettori di Quattroruote nominano Alfa Junior Novità 2025

Per i lettori del mensile Quattroruote che hanno partecipato al consueto referendum digitale la Novità 2025 à l'Alfa Romeo Junior. Sul podio salgono anche Fiat Grande Panda e Lancia Ypsilon con rispettivamente il 14% e il 13% di preferenze contro il 16% della vincitrice Alfa Romeo Junior.

Nell'albo d'oro del premio quella di quest'anno è la settima vittoria registrata da Alfa Romeo. Prima della Junior il pubblico aveva infatti premiato la 147 (2001), la MiTo (2009), la Giulietta (2011), la Giulia (2017), la Stelvio (2018), la Tonale (2023).

La Junior è stata scelta in una rosa di 20 candidate scelte dalla redazione tra le più interessanti new entry. Oltre all'Alfa ne facevano parte Audi Q6, Bmw X2, Bad Seal U Dm-I, Citroën C3, Cupra Terramar, Dacia Duster, Fiat Grande Panda, Hyundai Santa Fe, Kia EV3, Lancia Ypsilon, Mazda CX-80, MG3, Mini Cooper, Opel Frontera, Peugeot 3008, Renault 5, Renault Rafale, Volkswagen Tiguan, Volvo EX30.

Attributi anche quattro premi speciali per le categorie Concept, Dream, Lifestyle e Volt, una categoria dedicata evidentemente ai veicoli 100% elettrici. Hanno vinto Lotus Theory 1nelle Best Concept Car (33%), Ferrari F80, Best Dream Car (63%), Toyota GR Yaris Best Lifestyle Car (37%) e Polestar 5 Best Volt Car (39%).

