"Noi siamo per la salvaguardia dell'ambiente e lo abbiamo dimostrato però oggi serve una vera politica industriale per l'economia europea e italiana". Così il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, a margine della presentazione del presidente di Confindustria Lombardia.

"Sull'automotive - aggiunge - penso alle sanzioni, nel 2025 siamo ora, quindi dobbiamo per forza cancellarle".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA