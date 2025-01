Fiat Grande Panda al top per rispetto ambientale e high tech

Grande Panda, l'ultimo modello lanciato da Fiat per soddisfare le esigenze di un mercato in costante rinnovamento, si conferma già al momento del suo debutto come versione 100% elettrica (a cui seguirà quella ibrida) 'grande' anche nel rispetto ambientale e nell'high tech.

La nuova segmento B conferma il ruolo pionieristico della Casa di Torino nell'ambito della sostenibilità grazie all'uso di materiali innovativi nella sua produzione. Ogni Grande Panda contiene nel suo abitacolo materiale riciclato proveniente da 140 cartoni per bevande.

I classici tetrapak sono infatti composti per l'80% da cartone e per il restante 20% da plastica non riciclabile e alluminio, normalmente scartati durante il processo di riciclo.

Fiat utilizza invece - grazie al fornitore Lapo Compound - quel 20% per creare le parti in plastica blu degli interni, denominate Lapolen Ecotek. Il risultato di questo processo ecologico è visibile grazie a un effetto scintillante generato dall'alluminio presente nel materiale.

Nell'abitacolo della Grande Panda, in allestimento La Prima, spicca una seconda novità 'green': nella plancia spicca il rivestimento realizzato con il tessuto speciale Bambox Bamboo Fiber Tex. L'effetto richiama il bambù (che, va ricordato, è il cibo di cui si nutrono i panda) non solo esternamente ma anche nella sua struttura e che presenta un 33% composto da vere fibre di bambù. Uno dei contenuti high tech di Grande Panda è invece rappresentato dalla completa suite di sistemi avanzati di assistenza alla guida (Adas), pensati per offrire un'esperienza di guida sicura e confortevole. Previsti il Parking Assistance con sensori posteriori (di serie nell'allestimento La Prima con l'aggiunta di sensori anteriori e telecamera posteriore).

Ma anche le funzionalità di guida assistita Cruise Control, Speed Limiter, Frenata Autonoma d'Emergenza e Sistema di Mantenimento della Corsia. Quest'ultimo Adas corregge la traiettoria del veicolo se il guidatore si sposta accidentalmente in un'altra corsia senza aver attivato l'indicatore di direzione.

Ed anche gli utilissimi avvisi di pericolo che forniscono informazioni sul superamento dei limiti di velocità e sull'attenzione da parte del conducente, mentre i sistemi di sicurezza attiva segnalano porte o il bagagliaio aperti, assicurando che sia tutto correttamente chiuso prima della partenza. Queste tecnologie lavorano in sinergia per incrementare la sicurezza e la comodità durante la guida. Nell'ambito dell'high tech rientrano anche i servizi connessi, che si concentrano - ponendo sempre il guidatore al centro delle strategie - su tre obiettivi principali. In primo luogo rendere la guida più sicura, poi facilitare la vita più facile e rendere ogni viaggio una piacevole esperienza.

Fiat propone come offerta standard per Grande Panda il pacchetto Connect One che include servizi come Sos Help Call (per contattare facilmente i servizi di emergenza e l'assistenza stradale) e il Vehicle Health Report.

A richiesta Il pacchetto Connect Plus che include servizi come il Vehicle Finder e la navigazione connessa, che aiuta il conducente a trovare i percorsi migliori, i parcheggi e le stazioni di ricarica.

Questa suite comprende anche il servizio e-Routes molto utile in un'auto 100% elettrica, Il guidatore viene indirizzato automaticamente verso le stazioni di ricarica elettrica disponibili sull'itinerario prescelto, in base alle necessità di autonomia. Grazie alla sincronizzazione della App e-Routes con i dati statici e dinamici del veicolo, i conducenti possono godere di un'esperienza di guida fluida e senza stress, beneficiando di informazioni su traffico, meteo, di situazioni pericolo e molto altro ancora.

