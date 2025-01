F1: Ferrari chiude i test a Barcellona e svela il nome della Rossa per il 25

Ferrari 2025 pronti via nel segno della continuità per quanto riguarda il nome della monoposto e della grande novità relativa alla coppia di piloti con l'arrivo del sette volte campione del mondo Lewis Hamilton. Dopo il bagno di folla a Fiorano, l'ex Mercedes è tornato in pista al Montmelò con la vettura 2023 con la quale (ieri) è stato protagonista anche del primo incidente con la Rossa.

Una tre giorni di Tpc (Testing previous cars) quella della scuderia di Maranello sul circuito vicino a Barcellona terminato oggi con le prove in pista di Antonio Giovinazzi e Dino Beganovic. L'italiano ha girato in mattinata mentre nel pomeriggio è stata l'occasione per lo svedese di vivere la prima giornata di test su una monoposto di F1. Pilota della Driver Academy, il 21enne ha ottenuto la superlicenza nel triennio 2022-2024 e con i 65 giri che effettuerà in Catalogna otterrà i requisiti Fia e, come da regolamento sportivo, completerà i 300 km al volante di una monoposto F1 previsti.



Sempre oggi la scuderia di Maranello ha svelato il nome della nuova monoposto per il Mondiale 2025: sarà la SF-25, nel segno della continuità rispetto alle vetture precedenti. E proprio con la SF-24, la monoposto dello scorso Mondiale, la Ferrari tornerà in pista in Catalogna il 4 e 5 febbraio per altri test, quelli per le gomme Pirelli. La nuova monoposto del Cavallino Rampante sarà svelata il prossimo 19 febbraio a Fiorano, il giorno dopo una delle grandi novità del 2025, ovvero la presentazione da parte di tutti i team della Formula 1 delle loro livree alla O2 Londra. Un evento che celebrerà il 75esimo anniversario del Circus che oggi ha ufficializzato i particolari della nuova partnership, già annunciata nell'ottobre scorso, con il colosso Louis Vuitton dopo la fine della sponsorizzazione con lo spumante italiano Ferrari. Un accordo decennale che pone la Maison, come Partner Ufficiale, con un ruolo attivo nelle tappe più iconiche, diventando un punto di riferimento per atleti e appassionati.

"Questa è un'incredibile partnership che unisce due dei marchi più importanti al mondo - ha detto Stefano Domenicali, Presidente e Ceo di Formula 1 - La sinergia tra le nostre organizzazioni è eccezionale, grazie all'attenzione reciproca per l'innovazione, la creatività e la ricerca costante dell'eccellenza, valori che sappiamo essere condivisi dai nostri rispettivi pubblici. Crediamo che la nostra collaborazione offra ai nostri sostenitori ancora più opportunità di combinare i loro interessi per godere del meglio della vita, e sappiamo che Louis Vuitton porterà il suo stile inconfondibile e la sua passione per il Paddock e oltre".

