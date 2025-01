Suzuki, Daihatsu e Toyota: in arrivo mini furgoni elettrici

I marchi giapponesi Suzuki, Daihatsu e Toyota uniscono le forze per lanciare mini-furgoni elettrici commerciali da circa 200 chilometri di autonomia entro il 2025.

Ciascun marchio ha apportato il proprio know-how nel progetto di sviluppo dei nuovi mezzi: Suzuki e Daihatsu hanno contribuito con la loro esperienza nello sviluppo di auto compatte, mentre Toyota ha fornito la tecnologia elettrica dato che il veicolo sarà dotato di un sistema BEV adatto ai veicoli commerciali di piccole dimensioni.

Al progetto ha partecipato anche Commercial Japan Partnership Technologies Corporation (CJPT), società partecipata da diverse case automobilistiche giapponesi, con l'obiettivo di ottenere specifiche ottimali per una logistica dell'ultimo miglio a zero emissioni.

Con questo progetto le tre case automobilistiche giapponesi sono impegnate a promuovere la neutralità carbonica per rispondere alle esigenze di trasporto nel settore delle consegne dell'ultimo miglio, con veicoli pratici e a basso impatto ambientale.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA