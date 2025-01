Maserati vince gli Editor's Choice Awards con la GranTurismo

Maserati conquista due categorie all'edizione 2025 degli ambiti Editor's Choice Awards organizzati da Car and Driver: "Vetture sportive di lusso" con GranTurismo Trofeo e "Vetture sportive di lusso elettriche" con GranTurismo Folgore.

Progettata e sviluppata a Modena, presso il Maserati Innovation Lab, GranTurismo è un'auto 100% Made in Italy che richiama i migliori modelli del Tridente indicando al tempo stesso la strada verso un futuro fatto di innovazione.

Grazie alla sua architettura avanzata, Maserati GranTurismo è disponibile sia con il propulsore V6 Nettuno biturbo da 3 litri con tecnologia di combustione a precamera derivata dalla Formula 1, sia un propulsore 100% elettrico a batteria, alimentato da tre motori a magnete permanente da 300 kW che trasmettono 760 cavalli a tutte e quattro le ruote.

"Siamo onorati di ricevere questi prestigiosi riconoscimenti da un'autorità così stimata nel settore dell'automobilismo come Car and Driver - ha dichiarato Andrea Soriani, general manager di Maserati North America - Maserati vanta una lunga storia quale costruttore di affascinanti vetture gran turismo. La GranTurismo moderna incarna perfettamente le caratteristiche tradizionali dei modelli Maserati: design elegante, prestazioni incredibili e una grande dedizione all'eccellenza italiana." Ogni anno, per l'assegnazione degli Editor's Choice Awards, Car and Driver valuta circa 500 modelli di vetture appartenenti a 45 segmenti di mercato attualmente in circolazione. Per la selezione vengono svolti rigorosi test strumentali, prove su strada e su pista e la valutazione del valore dell'auto e del piacere di guida.

