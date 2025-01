Jaecoo 7 SHS, percorrenza record di 1427,5 km con un pieno

Battuti i dati di omologazione Wltp dichiarati con la percorrenza record di 1.427,5 chilometri per Jaecoo 7 SHS, il suv ibrido Plug-in dotato del sistema Super Hybrid System.

Un gruppo di 20 giornalisti ha partecipato al test di autonomia a bordo del suv cinese elettrificato, partendo da Singapore, attraversando Kuala Lumpur, un importante snodo urbano della Malesia, per arrivare fino a Krabi, in Thailandia.

Nei tre giorni di viaggio sono state affrontate diverse condizioni stradali e ambientali, superando del 118,96% l'autonomia dichiarata di 1.200 km.

Il Super Hybrid System, di cui Jaecoo 7 SHS è dotata, incorpora tre tecnologie fondamentali: un motore ibrido specifico 1.5 TGDI di quinta generazione (DHE), la trasmissione ibrida dedicata (DHT) e il pacco batterie ibrido ad alte prestazioni. La potenza complessiva raggiunge i 340 CV e l'auto è in grado di passare da 0 a 50 km/h in 3,8 secondi.

Grazie al pacco batterie ibrido ad alte prestazioni, l'autonomia in modalità 100% elettrica raggiunge fino a 108 chilometri in condizioni reali, ovvero il 20% in più rispetto ai 90 chilometri dichiarati in fase di omologazione. Inoltre, durante il test di autonomia, il consumo di carburante a batterie completamente scariche è stato di 3,5 l/100 km, al di sotto di quanto dichiarato in fase di omologazione nel ciclo WLTP di 6 l/100 km.



