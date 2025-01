Il logo Mazda con le ali di gabbiano perde una dimensione

Fondata esattamente 120 anni fa (era il 30 gennaio 1920) Mazda ha però prodotto il suo primo veicolo (un mezzo da trasporto a tre ruote) solo nel 1931 a cui nel 1960 è seguita la prima auto, la piccola R360 Coupé.

In questi anni, fino dai primi simboli che richiamavano la punta di una fresa, sono state moltissime le iterazioni del logo Mazda, fino ad arrivare nel 1975 ad una versione semplificata a cui è seguito da un simbolo a forma di diamante nel 1991 e infine quello ispirate al gabbiano nel 1997.

Come già hanno fatto recentemente molte Case automobilistiche - ultima fra tutte Jaguar - anche Mazda si adegua ora ad una tendenza che interessa tutti i settori abbandonando la tridimensionalità e optando per loghi piatti e semplificati, bidimensionali.

Una decisione che serve anche ad adeguare il linguaggio grafico all'era degli smartphone e dei social, sempre più i media utilizzati rispetto a Tv, cinema, affissioni e carta stampata. Non è ancora noto quando il logo 'semplificato' farà il suo debutto nelle auto Mazda di serie. Un primo assaggio era stato dato con il concept EZ-6 dello scorso anno, in cui era presente il nuovo emblema addirittura in versione retro-illuminata.



