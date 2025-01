Ferrari F40 Alte Prestazioni, la rivisitazione di un'icona

Officine Fioravanti propone una versione aggiornata della Ferrari F40, una vettura iconica, che recentemente è stata al centro della scena in occasione dell'arrivo di Lewis Hamilton a Maranello.

In un post della sua pagina Instagram, l'azienda ha evidenziato come questo modello, arrivato nel 1987, per quanto affascinante, quando non viene usato rischia di incorrere in perdite dalla pompa di carburante che possono generare incendi nel vano motore. Inoltre, ha sottolineato come utilizzarla non sia affatto semplice, visto che è leggera ed ha una potenza brutale: due fattori che portano ad una certa dose di rischio quando si "flirta" con i suoi 577 Nm di coppia. Tutti motivi che hanno spinto Officine Fioravanti a realizzare la F40 Alte Prestazioni, una versione più sicura ed ancora più performante della mitica fuoriserie del cavallino rampante.

Tra le modifiche più significative, come riportato dal sito carscoops.com , troviamo l'adozione di un impianto frenante Brembo con ABS, dischi carboceramici e pinze a 6 pistoncini; di sospensioni Öhlins TTX 36 regolabili; e di cerchi da 18 pollici all'anteriore e da 19 pollici al posteriore, che possono essere abbinati a pneumatici Michelin Sport Cup 2.



