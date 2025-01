F1: Sf-25, Ferrari annuncia nome monoposto Mondiale 2025

"New Year, new name". Con un post sul social 'X' la Ferrari annuncia il nome in codice della nuova monoposto che parteciperà al Mondiale 2025 di Formula 1. Si chiamerà SF-25 la vettura che sarà presentata il prossimo 19 febbraio a Fiorano e che sarà guidata da Lewis Hamilton e Charles Leclerc nel prossimo campionato che prenderà il via a Melbourne in Australia il 16 marzo.



Il post della Scuderia Ferrari

New year, new name 👊 pic.twitter.com/JC4Ou0OfRJ — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 30, 2025

