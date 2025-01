Con Renault Filante Record 2025 il futuro è adesso

Non una semplice concept car, ma una demo-car elettrica pensata per incarnare i concetti di audacia e innovazione. Il suo nome è Renault Filante Record 2025, che sotto il simbolo della Losanga punta ad una visione futuristica della mobilità elettrica, rendendo omaggio alla storia e all'eredità del marchio francese.

Ispirata a modelli come le 40 CV des Records (1925-1926), Nervasport des Records (1934) e Etoile Filante (1956), questa monoposto che unisce esercizio stilistico, efficienza aerodinamica e tecnologie all'avanguardia, sarà esposta al Salone Rétromobile di Parigi dal 5 al 9 febbraio, prima di impegnarsi a battere ogni record di efficienza nel primo semestre.



A caratterizzare la demo-car sono, tra le altre cose, i limiti spostanti in avanti dell'aerodinamica e dell'efficienza energetica, andando a caccia di nuovi record. oltre all'audace design che trae ispirazione dai codici dell'aeronautica e della storia di Renault.

Questo veicolo è stato progettato come una vera e propria scultura in movimento e le sue linee, che si ispirano alle scocche degli aerei da caccia e ai record di velocità del secolo scorso, evocano la ricerca delle prestazioni e di un'eleganza intramontabile.

"Ogni superficie - ha commentato Sandeep Bhambra, direttore design avanzato di Renault e Ampere - è stata trattata con cura per catturare la luce, mentre i finestrini blu e l'armonia dei colori rafforzano la sua visione aerea, mentre tutto il design è stato pensato per esprimere leggerezza e fluidità".

Anche la riduzione del peso è stata una priorità nel processo di progettazione di Renault Filante Record 2025, come si nota anche dai dettagli delle finiture. Il ricorso a viti a vista sulla carrozzeria trae ispirazione dalle tecniche costruttive dell'aeronautica e serve non solo per ridurre il peso dell'auto, ma anche per trasmettere un'impressione visiva di modernità e tecnologia.

Renault Filante Record 2025 introduce diverse tecnologie studiate per essere integrate nei veicoli di serie del futuro, a cominciare dalle tecnologie Steer by Wire e Brake by Wire che sostituiscono i meccanismi tradizionali dei comandi meccanici con soluzioni completamente elettroniche, che, a loro volta, offrono una migliore esperienza di guida, riducendo al tempo stesso il numero dei componenti meccanici.

